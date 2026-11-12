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Прокуратурата в Пловдив: Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов е помагал на Мегера

Мая Вакрилова

Редактор: Мая Вакрилова

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Славчо Мегеров-Мегера бе закопчан в сряда в центъра на София за убийството на футболния бос от Пловдив Илиян Филипов Снимка от ареста: Георги ПАЛЕЙКОВ
Славчо Мегеров-Мегера бе закопчан в сряда в центъра на София за убийството на футболния бос от Пловдив Илиян Филипов Снимка от ареста: Георги ПАЛЕЙКОВ

Предстои държавното обвинение да поиска "задържане под стража"

Окръжната прокуратура в Пловдив е привлякла към наказателна отговорност втори за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Той е 42-годишен с инициали А.Д. Според държавното обвинение мъжът е помагач и умишлено е улеснил, соченият за извършител Славчо Мегеров, да извърши убийството. 

Той е арестуван за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

По информация на "24 часа" оръжието, с което е убит Илиян Филипов, е намерено на "Пазарджишко шосе. 

Славчо Мегеров беше арестуван часове след показното убийство. Според обвинението мотивът са неуредени финансови отношения от незаконни спортни залози. Той е обвинен в предумишлено убийство.

Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември пред жилищна кооперация в квартал "Христо Смирненски", в която живее приятелката му.

Славчо Мегеров-Мегера бе закопчан в сряда в центъра на София за убийството на футболния бос от Пловдив Илиян Филипов Снимка от ареста: Георги ПАЛЕЙКОВ

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