Борисов за трагедията на "Тракия": При подобен случай уволних трима министри

"Това ще се случи на всеки премиер, случвало се е на нас, само че аз уволних трима министри - вътрешния, транспортния и строителния министър си отидоха след такава катастрофа. Така се поема политическа отговорност. А не да кажеш, че ти е виновна опозицията, която от 2020 г. не е сложила един подпис, или да говориш за чували в момент, в който на една фирма за 1 км. си дал 80млн. лева. Значи не е лоша фирмата", Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след тежките верижни катастрофи на АМ "Тракия" на 10 ноември.

На въпрос защо е искал оставката на правителството преди, Борисов отговори:

"Моите са емоционални. Исках им оставката, защото те в едно изказване по телевизията по 3-4 пъти лъжат и то без да ги карат. Казва "Аз научих в самолета". Проверяваш кога е излетял самолета и виждаш два часа по-късно. Що за кабинет е това да има десетки убити, десетки осакатени и ти да кажеш, че си разбрал по-късно. Къде са дежурните по МВР? Единственият телефон, който знам наизуст е 22628. Това е на дежурния по МВР. Той е длъжен да се обади на премиера пръв, после на вътрешния министър. След това излизат и викат "Гледай асфалта", ама той е слаган от Шишков, "Гледай това", то правено от някой друг, "Няма табла", ти си ги спрял", добави Борисов.

"Добре, излез, прекръсти се, дума няма да кажем никой. И вчера предложих закон, само че към него трябва да има, защото в България такива неща ще продължават да стават, както и в света, без значение кой управлява. За да няма политиканства, предлагам в закона да има първите три дни да говорят само експерти. Да излязат и да кажат проверихме асфалта. Това е черен лед.", добави още той.

"Те посегнаха на ракията на хората, посегнаха за една торба цимент да се регистрираш за ДДС. Извода е, че комунистите искат парите на българите да влязат в техните джобове, ето вчера пак се вдигна цената на газа. Всеки ден се вдигат цените", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Единствено можем да похвалим МВР, не е като едно време, както казва премиера Радев. Вече за един изстрел, двама убийци има - 200% разкриваемост, а те всъщност бяха три убийства. Първото в Банкя на Загато, където го потрошиха, запалиха го, обраха го имота му запалиха. При Слави Бинев, както се казва, той ги черпи кафе, били разкрили. А за Пловдив вече 200% разкриваемост. Сега в съда ще се карат кой е убиеца, кой да признаем. Това всеки ден го правим", добави той.

"Те трябват да седят това правителството, колкото се може по-дълго, за да ви оберат до края, кризата да е тотална и по начина, по който дойдоха, така да си отидат.", коментира лидера на ГЕРБ.

"В деня на ужасяващата катастрофа на автомагистрала "Тракия", която разтърси цяла България народни представители от "Прогресивна България" внесоха промени в закона за личната помощ. Ние определяме тези промени, като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти. Ние не смятаме, че тези неща могат да се случват по този начин. Ще се прекратят трудовите договори на личните асистенти, ще се орежат възнагражденията им, така че, те ще получават по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора", заяви Илиана Жекова от ГЕРБ по повод обсъжданите промени в Закона за личната помощ.

"Записано е, че трудовите договори ще бъдат прекратени и на тяхно място ще се подписват нови за лична помощ, само че на тях те няма да получават отпуск, няма да получават допълнителните си възнаграждения за клас прослужено време", добави тя.