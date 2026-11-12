Иван Лечев за "Кристална лира": Опитвам се да оправдая тази огромна чест

"За мен това е най-ценното - че представлявам нещо в очите на колегите ми. Опитвам се да оправдая тази огромна чест, която ми се оказва", заяви пред bTV музикантът Иван Лечев за наградата "Кристална лира".

Лечев свърза отличието и с работата си в подкрепа на младите музиканти: "Предполагам, че тази награда не е без връзка с един цигулков конкурс, който по идея на Благородна Танева започнахме да правим преди две години в памет на моя баща Боян Лечев. Идеята е да се подкрепят млади бъдещи цигулари. Завършил съм цигулка, нищо че цял живот съм с китара в ръцете".

Музикантът обяви и предстоящ благотворителен концерт: "Правим благотворителен концерт на 26 януари, в който ще свирят Зорница Иларионова и Мичо Димитров, който е студент на моя баща. Аз ще свиря с мои колеги. Ще свиря на цигулка - крайно време е".

Лечев коментира и работата си като треньор в "Гласът на България", която продължава да го среща с нови таланти.

"Никога няма да спра да се учудвам колко талантлив народ сме. И то не само в музиката, но особено в нея, защото това е, от което разбирам най-добре. Смаян съм, че постоянно се появяват толкова талантливи хора", сподели той.

Според него добрият глас е само част от качествата, които правят един изпълнител запомнящ се: "Гласът е само една част от целия образ. Човекът трябва да се откроява по един или друг начин, да направи впечатление с цялата си личност".

Лечев се радва и на възможността треньорите да "крадат" участници от другите отбори, за да им дадат шанс да продължат в състезанието.

"Правим усилия всички талантливи хора да останат до самия край на шоуто. Това прави нещата по-интересни и конкурентни, а и те заслужават повече хора да ги чуят. В момента, в който са на тази сцена, всеки от тях вече е стъпил на пътя на звездите. Оттук нататък зависи какви изисквания ще постави на себе си", подчерта той.

За музиканта участието във формата е и възможност да бъде част от нещо, което носи положителни емоции.

"Аз съм такъв човек - толерантен съм, обичам хората да се разбират. Щастлив съм, че съм част от този формат, защото музиката е език, който всички говорят. В това шоу няма нищо пошло, нищо грозно – лее се талант", каза Лечев.

И допълни: "Много харесвам моите колеги, защото, макар да сме от различни жанрове, говорим един език. Има взаимно уважение и е много приятно да общуваме".

"Много приятно съм изненадан от Меди. Той е едно прекрасно и възпитано момче. Искам да послужи на много млади хора за пример как трябва да изглежда един български мъж", заяви още Лечев.

Музикантът призна, че вече има предположения кои участници могат да стигнат най-далеч, включително извън собствения му отбор.

"Имам няколко предчувствия за фаворити. Уви, някои не са от моя отбор - двама са от други отбори. Знам техния потенциал, но и при мен има много силни козове, което ме прави конкурентоспособен. Всичко ще се реши в последния момент, както винаги, което прави нещата интересни", каза той.