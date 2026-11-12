Мъж от Бяла Слатина нанесе побой над приятелката си, взел й колата

Мъж е задържан за нанесен побой на жена, с която живее на семейни начала. Тя е подала сигнал за това, както и за отнетия й лек автомобил "Форд Галакси".

Освен него има и още един съпричастен към деянието. Сигналът е получен на 11 ноември по обяд в Районно управление (РУ) – Бяла Слатина. Мъжът е от там, а жената - от с. Бутан. По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР – Враца.

Според отчета за работата на ОД на МВР – Враца за миналата година на територията на областта регистрираните престъпления, извършени в условията на домашно насилие, са 3,62 % от общия брой престъпления.