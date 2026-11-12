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Оправдаха две лекарки от болницата в Габрово, обвинени за смъртта на пациент

Дима Максимова

Дима Максимова

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Съдебната палата в Габрово
Съдебната палата в Габрово Снимка: Дима Максимова

 Окръжният съд в Габрово оправда две лекарки по обвинение за причинена по непредпазливост смърт на пациент, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Подсъдимитe медици от Габрово и от Пловдив са признати за невинни за случай от април 2021 г..  Според обвинителния акт при приемането и хоспитализацията на пациента в болницата в Габрово лекарките не извършили съответни тестове, изследвания и други действия, необходими за правилното диагностициране и лечение на развиваща се двустранна пневмония в резултат на тежък Ковид-19. Така независимо една от друга, поради немарливо изпълнение на лекарската си професия, която е правно-регламентирана дейност и представлява източник на повишена опасност, причинили по непредпазливост смъртта на пациента.

Предвид събраните по делото доказателства съдът е приел, че обвинителната теза е недоказана и на 6 ноември е произнесъл оправдателна присъда.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.

Съдебната палата в Габрово

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