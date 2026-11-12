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56-годишен от Стара Загора намушка съпругата си в крака

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56-годишен от Стара Загора намушка съпругата си в крака
56-годишен от Стара Загора намушка съпругата си в крака Снимка: 24 часа

Мъж на 56 години нанесе прободна рана на съпругата си в Стара Загора. Сигнал за инцидента е подала пострадалата 50-годишна жена, която обяснила, че след като ѝ е причинил травма на крака, мъжът е избягал.

Жената е прегледана в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, след което е освободена за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Това е пореден случай на домашно насилие в Стара Загора. През май т.г. жена на 54 години беше настанена в болница след побой от приятеля ѝ, припомня БТА.

56-годишен от Стара Загора намушка съпругата си в крака

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