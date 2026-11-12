Кампания за безплатна кастрация на кучета в Свищов

Община Свищов и Сдружение „Германо - българска помощ за животните" от Русе започват кампания за безплатна кастрация на бездомни и домашни кучета. Кампанията ще се проведе в периода от 23 до 27 ноември на територията на приюта за бездомни кучета в Свищов, който се намира в западната индустриална зона, до главния портал на бившия завод „Свилоза".

Това се посочва в съобщение, публикувано на сайта на Общината.

Кампанията включва и домашни и дворни кучета, които освен кастрация ще получат безплатно ваксина срещу бяс, вътрешно обезпаразитяване, чип и паспорт. Кастрираните кучета са освободени и от изискуемия местен данък, допълниха от администрацията. И уточниха, че с предимство при кастрацията ще бъдат женските кучета.

Собствениците, които желаят да се възползват от безплатната услуга, следва да направят заявка при ст. експерт „Екология" към Община Свищов инж. Иван Калчев или в съответното кметство по местоживеене. След уточняване на ден и час за извършване на манипулацията, собственикът на домашното куче има задължение за транспортиране до и от приюта.

Във връзка с ангажиментите на общините по Закона за защита на животните и по-специално за овладяването на популацията на безстопанствените кучета от администрацията уточняват, че Община Свищов има действаща Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на своята територия, приета с решение на Общинския съвет в Свищов на 27 февруари 2020 г.

В изпълнение на Програмата на 22 април 2020 г. е подписан договор със Сдружение „Германо - българска помощ за животните" – „Междуобластен кастрационен център Възраждане" в град Русе, който се преподписва всяка година. В резултат на изпълнението му от 2020 г. до настоящия момент на територията на община Свищов са кастрирани, обезпаразитени, ваксинирани, с поставени микрочип, ушна марка и издаден паспорт, общо 892 безстопанствени кучета, се посочва в съобщението.

Въпреки полаганите усилия бездомните кучета на територията на община Свищов не намаляват, уточниха от администрацията. И допълниха, че поради тази причина през септември т.г., кметът на общината Генчо Генчев е имал среща с председателя на Сдружение „Германо - българска помощ за животните", на която е взето решението за провеждане на кампания за безплатна кастрация на кучета.

През април на територията на община Свищов започна масирано преброяване на бездомните кучета във връзка с овладяване на популацията им.