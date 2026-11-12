Терзиев: Осигурихме европейско финансиране за 141 нови превозни средства

Осигурихме европейско финансиране за 141 нови превозни средства: 16 метровлака за линии 1, 2 и 4, 75 тролейбуса и 50 електробуса. За повечето от нас качването в автобуса отнема няколко секунди. За един възрастен човек, родител с детска количка или човек с двигателни затруднения обаче то може да се окаже сериозно препятствие. Това съобщи във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

“Искаме градски транспорт, в който всеки може да се качи самостоятелно, спокойно и без да се налага да търси помощ. Затова една от важните ни цели е до 2030 г. всички превозни средства от наземния градски транспорт да бъдат нископодови и климатизирани. Точно така, всички! И действаме. Подписахме договор за 282 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране за София. С тези средства ще осигурим общо 141 нови превозни средства: 16 метровлака за линии 1, 2 и 4, 75 тролейбуса и 50 електробуса”, обяснява Терзиев.

И добавя, че “това е инвестиция, която планираме с поглед напред. Не мислим само за следващите няколко години, а за това от какъв транспорт ще има нужда София през следващото десетилетие. Финансирането включва и част от вече направените инвестиции в метрото, както и в изграждането на бул. „Тодор Каблешков" и бул. „Рожен". Предвиждаме ресурс и за следващия етап от реконструкцията на бул. „Рожен", с помощта на дългосрочен инвестиционен заем”.

“282 млн. евро са сериозен ресурс, но зад тези числа стоят съвсем конкретни промени в ежедневието на хората. По-лесно качване, по-комфортно пътуване и по-добри връзки между кварталите. Това ще даде допълнителен тласък на развитието на метрото и инфраструктурата”, казва още кметът на София.

Терзиев благодари на екипите на Столичната община и на всички партньори, с чиято работа се е стигнало до подписването на договора.