ГЕРБ и ДБ: Радев взема пари от хората с увреждания, за да пълни дупки в бюджета

Правителството ще икономиса пари от хората с увреждания, за да пълни дупки в бюджет 2027 - такива критики отправиха към управляващите ГЕРБ и "Демократична България". Става въпрос за внесените преди ден от "Прогресивна България" промени в Закона за личната помощ. С тях държавата предвижда да спести 228,3 млн. евро с реформа в ТЕЛК, като заплащането на личните асистенти за 2027 г. се запазва на нивото от тази година и не се повиши с ръста на минималната работна заплата от 6,4%. Така заплащането догодина ще бъде 5,24 евро на час вместо 5,57 евро.

"Това не може да се случва по този начин. Това са хора, които се грижат за близките си 24 часа седем дни в седмицата и не може да бъдат оставени на произвола на съдбата. Обществото трябва да се грижи за тези хора, да полага системни грижи за това те да могат да получат най-добрата подкрепа от държавата", каза депутатката от ГЕРБ Илиана Жекова. ГЕРБ определиха промените като "грубо посегателство" върху трудовите права на личните асистенти.

Управляващите предлагат още трудовите договори на асистентите да бъдат прекратени и на тяхно място ще се сключат нови, но без право на годишен платен отпуск и осигуряване за безработица. Личните асистенти ще могат да се осигуряват за общо заболяване и майчинство и няма да получават допълнително възнаграждение за клас прослужено време.

"Правителството на Румен Радев бори олигархията и чрез ощетяване на деца с тежки увреждания. Посегнаха на правата им, което е недопустимо. Тези текстове трябва да бъдат оттеглени", каза още Жекова.

"Комунистите искат парите на българите да влязат в техните джобове. Вчера отново се вдигна цената на газа. Всеки ден ви обират парите от където могат", обобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Не се прави така - през депутати без обществено обсъждане и хората да знаят за тези промени се внесоха промени в закона за асистентската грижа, в която се замразяват плащанията, а може дори да бъдат орязани. Няма никаква възможност майките на деца с увреждания да се включат в този дебат. Не се прави по този начин, това е абсолютно безобразие, на което се противопоставяме ясно. Разбираме, че правителството се опитва да запълни дупки в бюджета - в него е заложено намаляване на разходите с 227 млн. евро", коментира и Елисавета Белобрадова от ДБ.

"По тъмни доби е вкаран законопроект, който посяга на най-уязвимите, на достойнството на личните асистенти, на хората, които се грижат за своите болни деца, майки и бащи. Нима това трябва да се случва сега, когато държавата е в толкова ужасно състояние? Да се посегне на грижата, която тези хора полагат за своите най-близки? Това ли е всичко, което се опитва да направи в момента "Прогресивна България"? С това ли борим всичко, за което обещаваха? Говорят ни за гъвкаво работно време. Нима майката, която се грижи за болното си дете, трябва да го остави, за да отиде да изкара някой друг лев и да работи на друг трудов договор. Къде е защитата на уязвимите групи?", каза Айтен Сабри от ДПС.