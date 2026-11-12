ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прощаваме се с Вежди Рашидов

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Атанас Дечев от групировката "Монопола" е вторият задържан за убийството на Илиян Филипов

Мая Вакрилова

Мая Вакрилова

[email protected]

20960
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Атанас Дечев от наркогрупировката "Монопола" е вторият задържан за убийството на Илиян Филипов
Атанас Дечев от наркогрупировката "Монопола" е вторият задържан за убийството на Илиян Филипов

Той е от Пазарджик, очаква се прокуратурата да поиска постоянния му арест


42-годишният Атанас Дечев, по прякор Джеки, е вторият арестуван за убийството на бизнесмена от Пловдив Илиян Филипов. Това научи от свои източници "24 часа". Преди час от Окръжната прокуратура официално съобщиха за втори намесен. Той е сочен за помагач на основния обвиняем - 52-годишния Славчо Мегеров. Очаква се държавното обвинение да поиска задържането му под стража за постоянно, към момента той е в ареста за 72 часа.

Атанас Дечев е от Пазарджик и по неофициална информация, оръжието, с което е застрелян пловдивският бизнесмен, е открито около полето на "Пазарджишко шосе". "България днес" съобщи, че отпечатъци на Славчо Мегеров по пистолета не са намерени.

Дечев има предишни присъди и е бил част от наркогрупировката "Монопола", оперирала основно в Пазарджишка област. Лидер на групировката е бил Стойо Стефанов, известен с прякора Тото. През октомври 2008 г. се провежда мащабна акция, която разбива престъпната група, след продължително разследване на органите на реда. На съд са предадени 19 души. Част от членовете на организираната престъпна група се споразумяват с прокуратурата, а организаторът получава ефективна присъда от 4,5 години.

Атанас Дечев от наркогрупировката "Монопола" е вторият задържан за убийството на Илиян Филипов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората