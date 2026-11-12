Атанас Дечев от групировката "Монопола" е вторият задържан за убийството на Илиян Филипов

Той е от Пазарджик, очаква се прокуратурата да поиска постоянния му арест



42-годишният Атанас Дечев, по прякор Джеки, е вторият арестуван за убийството на бизнесмена от Пловдив Илиян Филипов. Това научи от свои източници "24 часа". Преди час от Окръжната прокуратура официално съобщиха за втори намесен. Той е сочен за помагач на основния обвиняем - 52-годишния Славчо Мегеров. Очаква се държавното обвинение да поиска задържането му под стража за постоянно, към момента той е в ареста за 72 часа.

Атанас Дечев е от Пазарджик и по неофициална информация, оръжието, с което е застрелян пловдивският бизнесмен, е открито около полето на "Пазарджишко шосе". "България днес" съобщи, че отпечатъци на Славчо Мегеров по пистолета не са намерени.

Дечев има предишни присъди и е бил част от наркогрупировката "Монопола", оперирала основно в Пазарджишка област. Лидер на групировката е бил Стойо Стефанов, известен с прякора Тото. През октомври 2008 г. се провежда мащабна акция, която разбива престъпната група, след продължително разследване на органите на реда. На съд са предадени 19 души. Част от членовете на организираната престъпна група се споразумяват с прокуратурата, а организаторът получава ефективна присъда от 4,5 години.