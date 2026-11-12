Прощаваме се с Вежди Рашидов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Росен Плевелиев, Георги Първанов и парламентарната група на ГЕРБ дойдоха да си кажат последно сбогом

Духов оркестър и гвардейци са част от церемонията

Започна поклонението пред тленните останки на големия български скулптор и политик Вежди Рашидов. Гвардейци и военни почести го изпращат в последния му път.

Първите опечалени започнаха да идват пред Народния театър „Иван Вазов" в София още след 10, макар церемонията да бе обявена за 11 часа.

Държавният глава Илияна Йотова също уважи поклонението, дойде и Кирил Вълчев, който през януари ще се закълне като вицепрезидент. Сред опечалените бяха и министърът на културата Евтим Милошев, вицепремиерът Иво Христов, председателят на парламента Михаела Доцова, конституционните съдии съдия Атанас Семов и Десислава Атанасова. Тук е и бившият служебен премиер Марин Райков.

Президентите Росен Плевелиев и Георги Първанов също присъстват. Пеша от парламента дойде и парламентарната група на ГЕРБ, от чиито редици Рашидов бе народен представител. Бойко Борисов обаче не бе в групата. Дойдоха бивши и настоящи депутати като Касим Дал, Станислав Анастасов, Калин Вельов, Георги Свиленски, Иван Ченчев, Татяна Дончева, Даниел Вълчев, бившият председател на БСП Атанас Зафиров и др. Зам. - председателят на КЗК Радомир Чолаков и шефът на БНР Милен Митев също се наредиха на опашката.

Изключително много представители на културните среди дойдоха да изпратят скулптура. Теодосий Спасов, Джеки Стоев, бившият шеф на БАН Юлин Ревалски също бяха на опашката.

74-годишният скулптор почина в нощта срещу 6 ноември от сърдечен удар.

Рашидов бе министър на културата в две правителства, председател на 48-ото Народно събрание и депутат в седем парламента.

"24 часа" поднесе специална първа страница в негова памет, с която го удостои със званието "Достоен българин".