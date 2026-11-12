Съдебни служители започнаха национална петиция срещу проектобюджета за 2027 г.

Съдебни служители от Софийската районна прокуратура (СРП) започнаха национална петиция срещу проектобюджета за 2027 г. Те настояват за по-високо увеличение на възнагражденията от предвидените 5% и се обявяват против намеренията за ограничаване на средствата за облекло, които според тях са съществена част от годишните им доходи, съобщиха от следствието.

Инициаторите определят заложените промени като посегателство срещу служителите с най-ниски доходи и най-слаб публичен глас, които не носят вина за проблемите на съдебната система, но ще понесат последиците от бюджетните решения.

От СРП посочват, че работят в най-голямата и една от най-натоварените прокуратури в страната, при съотношение приблизително един прокурор към 0,8 служители. Зад всяко дело, прокурорски акт, призовка и съдебен документ стои трудът на администрацията, която обработва голям обем информация, следи законови срокове и отговаря за точността на действията.

Особено сериозен е проблемът със заплащането в София заради високите разходи за жилище, храна, транспорт и отглеждане на деца. По данни на Националния статистически институт (НСИ) средната брутна месечна заплата в столицата през второто тримесечие на 2026 г. е 1943 евро, докато началното основно възнаграждение на съдебен служител в СРП е 718 евро нето.

Според инициаторите ниските заплати затрудняват привличането и задържането на квалифицирани кадри, а напускането на опитни служители води до допълнително натоварване на останалите. „Когато един човек си тръгне, работата му не изчезва. Тя остава за колегите му. Не искаме някой да плаща сметките ни. Искаме да можем да ги плащаме със заплатите си", заявяват те.

Служителите подчертават, че не смятат труда си за по-важен от този в останалите професии, но настояват възнагражденията им да отразяват отговорността, квалификацията и натовареността на съдебната администрация.

Те уточняват, че не настояват непременно за запазване на средствата за облекло. Ако те бъдат премахнати, искат загубата на годишен доход да бъде компенсирана с трайно увеличение на основните месечни възнаграждения, отделно от общата индексация.

„Разбираме, че за много хора тези пари изглеждат като привилегия. Истината е, че много от нас не използват парите за дрехи, а за да бъдат покрити вноски по кредити, да бъдат платени наеми, сметки, лекарства и разходи, свързани с децата ни. Разпределяме тези средства за месеци напред, защото месечните ни заплати не са достатъчни за всички разходи", обясняват съдебните служители.

„Реформа не се прави, като се взема от най-уязвимите. Бюджет не се спасява с доходите на най-ниско платените", категорични са инициаторите.

Петицията започва от Софийската районна прокуратура, но е отворена за служители от всички съдилища, прокуратури и следствени органи в страната. За два дни са събрани стотици подписи.

Националната подписка ще бъде изпратена до Висшия съдебен съвет, Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министерството на финансите, професионалните сдружения и синдикалните организации в съдебната система.

В знак на публично несъгласие с проектобюджета служителите ще излязат пред сградата на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Скобелев" № 23 в петък, 13 октомври 2026 г., от 12 ч. Събитието ще бъде под надслов „Невидимите в съдебната система". Организацията му ще бъде съобразена с необходимостта от непрекъснато административно обслужване на гражданите.