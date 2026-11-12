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Иззеха колата на 21-годишен шофьор, хванат с метамфетамин в Добрич

Дияна Райнова

Дияна Райнова

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Патрулка. Снимката е илюстративна.
Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Иззеха автомобила на 21-годишен мъж, шофирал след употреба на метамфетамин в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 11 ноември около 22:10 часа в града полицейски екип спрял за проверка лек автомобил „Ауди", управляван от 21-годишния мъж. В колата било открито кристално вещество, което реагирало на метамфетамин.

При последвалата проверка на водача за употреба на наркотични и упойващи вещества тестът отчел положителен резултат за метамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред. По двата случая са образувани бързи полицейски производства.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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