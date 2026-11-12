Динко от Ямбол след скандала с превозвач: Траурните агенции ще погребват ли безплатно?

Господин Господинов, известен като Динко (Вълев) от Ямбол, отрече да е искал пари за паркирането на автомобилите, участвали в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия".

„Във връзка с разпространената информация за мен, че съм искал пари за паркинг на автомобилите от трагичната катастрофа - не е вярно", написа Вълев във фейсбук .

По думите му пари се плащат само за камионите за издърпването им с кранове и репатриращи коли, за претоварването на стоката и за превоза на катастрофиралия камион до мястото, където е собственикът. „На нито една лека кола не искам пари – нито за паркинг, нито за изтегляне. Ако искат, и с години да стоят при мен", написа той.

Вълев постави и въпрос към погребалните агенции: „Само да попитам траурните агенции - съпричастни ли са, безплатно ли ще погребват хората?"

Според него атаките срещу него идват от конкуренцията. „Плюят ме, защото не съм удобен на конкуренцията, което в днешно време е нормално. Нито имат толкова техника, колкото мене, нито са работливи колкото мене", написа Вълев.

Скандалът се разрасна след писмо до министър Иван Демерджиев от спасители, участвали безвъзмездно в акцията на магистралата. То е изпратено от Димитър Михайлов, председател на браншовия съюз "Пътна помощ". В писмото си той моли вътрешния министър за среща, за да му разкаже.

В него се твърди, че превозните средства, участвали в трагичната катастрофа на "Тракия", са били откарани на частен паркинг в близост до Ямбол по нареждане на МВР. Собственикът му - Господин Господинов, по-известен като Динко, е искал пари за престоя от собствениците на автомобилите.

В полицията в Ямбол няма жалби и сигнали по повод репатрирането и съхранението на колите. Въпреки това от МВР проверили паркинга на Динко, казаха от ведомството за "24 часа". Нарушения не били открити.

Йоана Лалова, зам.-председател на Европейския транспортен клъстер, съобщи в ефира на NOVA, че след тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия" бил поискан подкуп от 8000 евро от превозвач, чийто камион трябвало да бъде извозен от мястото на инцидента. По думите ѝ става въпрос за Динко Вълев, известен като „ловеца на бежанци".

„Това, което чухме от колегите, е, че са му поискали тези пари, защото той бил репатрирал камиона. Много важно е обаче, че той не го е репатрирал,а колегите помогнаха безвъзмездно", заяви Лалова.

Тя обясни, че транспортният бранш е предупредил директора на Областната дирекция на МВР в Ямбол за действията на мъжа, но отговорът бил, че няма проблем и че с него е разговаряно. По думите ѝ сигналите за подобни случаи не са от вчера, а схемата включвала задържане на товари до заплащане на определени суми.