Задържаха 5395 контрабандни парфюма за луксозни марки на „Лесово“

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Митничари задържаха 5395 контрабандни парфюма с обозначения на луксозни търговски марки при проверка на товарен автомобил на ГКПП „Лесово". Камионът е влизал в страната от Турция и е пътувал за Румъния. Това съобщиха от Агенция „Митници".

Товарният автомобил с чужда регистрация пристигнал на пункта на 7 ноември, управляван от турски гражданин. Водачът представил документи, според които превозва прах за пране от Турция за Румъния.

При съвместни действия на митнически служители и полицаи от Главна дирекция „Гранична полиция" превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия инспекторите открили между декларирания товар кашони с 5395 търговски опаковки дамски и мъжки парфюми с обозначения на луксозни търговски марки.

Контрабандните парфюми са задържани, а на водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.