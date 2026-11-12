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"Промяната" започва подписка срещу проекта на ПБ за пестене от лични асистенти

Весела Бачева

Весела Бачева

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Председателят на социалната комисия Венко Сабрутев по време на дебата за минималната заплата
Председателят на социалната комисия Венко Сабрутев по време на дебата за минималната заплата Снимка: Николай Литов

"Продължаваме промяната" започва подписка срещу промените в Закона за личните асистенти на "Прогресивна България", срещу които скочи цялата опозиция.

"Заставаме зад личните асистенти, хората с увреждания и техните роднини и стартираме подписка за стартираме подписка за защита на техните права. Най-големият проблем е фокусът върху нормалните хора, а не върху олигарсите. Отнемането на трудови права - те няма да имат годишен отпуск, няма да са осигурени, е голям проблем. Кои са личните асистенти? Родителите на деца и възрастни с увреждания. Това ли се оказа най-големия проблем в държавата? Къде са фалшивите хоспитализации и ТЕЛК-ове", каза депутатът Венко Сабрутев от ПП, председател на социалната комисия.

"Политиците, които говорят най-много за надежда, са политиците, които отнемат най-много от нея. По време на предизборната кампания Радев обещаваше битка с олигархията, а олигархията се оказаха децата, младите семейства, работещите, а не хората с обществени поръчки, които правят обществото бедно", продължи Сабрутев.

Срещу предложението по-рано днес скочиха и от ГЕРБ, ДБ и ДПС. То беше внесено във вторник от управляващите от "Прогресивна България" и в него е заложено развързване на възнагражденията на асистентите от минималната заплата. От 1 януари 2027 г. до 31 декември 2027 г. часовата ставка се фиксира на 5,24 евро за отработен час. Досега тази ставка бе по коефициент 1,4 от минималната работна заплата.

С тях въвеждат и нов „договор за предоставяне на лична помощ". В момента близки на хора с увреждания, които работят по специални закони (напр. държавни служители, адвокати) нямаха право на втори трудов договор и не можеха да станат законни асистенти на роднините си. Пресича се обаче и фиктивното спазване на Кодекса на труда, като се премахва формалното отчитане на 8-часови трудови дежурства при непрекъсната семейна грижа. Личните асистенти вече ще имат задължително социално осигуряване за инвалидност поради общо заболеваемост, старост и смърт. По свое изрично желание могат да избират да се осигуряват и за общо заболеваемост и майчинство. 

Председателят на социалната комисия Венко Сабрутев по време на дебата за минималната заплата

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