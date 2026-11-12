Илияна Йотова: Скъпи Маестро, тайничко ще продължим да се съветваме с теб

"Скъпа Снежи, опечалено семейство на Веждичката" - така започна прощалното си слово с Вежди Рашидов президентът Илияна Йотова в Народния театър.

"Много трудно и днес, и занапред е да се говори за Вежди Рашидов в минало време. Ние, обикновените хора, минаваме през живота на пръсти, тихичко.

Но има и хора, които оставят следи. Вежди Рашидов е от вторите. Разделихме се с цяла една епоха в българската култура, която той изпълваше със своето критично мислене, оценки, които понякога не ни харесваха, но знаехме, че са искрени", каза Йотова .

"Вярваше в силата на изкуството. Направи така, че от камъка, от глината и от бронза създаде памет. От суровите материали създаде не просто скулптури, а успя да улови величието на човека и неговата крехкост. Извая форми, които навсякъде по света говорят на един и същ език", продължи президентът.

"Скъпи Маестро, не вярвам, че смъртта може да отнема хора като теб и че животът приключва тук. Вярвам, че тайничко ще продължим да се съветваме с теб" каза президентът Илияна Йотова.

Първите се поклониха официални лица. Пред Народния театър има опашка от хора, които искат да се простят с големия Вежди Рашидов.