Първото издание на маратон „Кайлъка“ отправя предизвикателство към любителите на бягането тази неделя, 15 ноември, в парк „Кайлъка“. Организатори на спортното събитие са Сдружение „Да бягаш“ в партньорство с Община Плевен. Общо 375 са регистрираните участници до момента в трите състезателни дистанции. Най-голям е интересът към трасето от 10 км, за което са записани 247 души. В дистанцията от 21 км ще се включат 95 участници, а в най-дългата – 42 км, са регистрирани 33-ма бегачи.

Състезанието ще се проведе по шосето и алеите на парк „Кайлъка“, сред есенната природа на парка. Участието е напълно безплатно.

Разходите по организацията и провеждането на маратона се покриват със средства от приходите на „Кайлъка Трейл Рън“. По този начин участниците в трейла допринасят за реализирането на още едно спортно събитие, достъпно за повече любители на бягането.

Програма на състезанието

Старт-финалът ще бъде разположен в района на „Кривите огледала“.

Стартовите номера ще се получават срещу попълнена декларация:

На 14 ноември (събота) – от 10:00 до 12:00 ч. в началото на парк „Кайлъка“, след 5 км рън;

На 15 ноември (неделя) – от 08:00 до 09:30 ч. на старт-финала.

Стартовете на отделните дистанции са:

10:00 ч. – 21 и 42 км;

10:10 ч. – 10 км.

За участниците ще бъде осигурен гардероб в часовия диапазон от 08:00 до 16:00 ч.

По трасето ще има подкрепителни пунктове, предвидено е и времеизмерване. Не са планирани подаръчни стартови пакети, като финансовият ресурс е насочен към организацията и осигуряването на необходимата подкрепа за бегачите по трасето.

Във всяка дистанция ще бъдат връчени медали на призьорите в категориите за мъже и жени под 40 години и над 40 години.

Временна организация на движението в парк „Кайлъка“

Във връзка с провеждането на маратона със заповед на кмета на Община Плевен се въвежда временно ограничение на движението, спирането, паркирането и престоя на моторни превозни средства на 15 ноември 2026 г. в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч. в участъка от хотел „Кайлъка“ до спирка „Тотлебенов вал“ в парка. За посоченото време ще се използва обходен маршрут през с. Радишево. В ограничения участък ще бъде разрешено преминаването, спирането, паркирането и престоят единствено на моторни превозни средства на Община Плевен, МВР, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Центъра за спешна медицинска помощ.

Предвид факта, че част от състезателното трасе преминава по основните алеи на парк „Кайлъка“, ще има и допълнителни мерки за безопасност:

В участъка от старт-финала до парк-хотел „Кайлъка“ преминаването на пешеходци ще бъде затруднено;

От парк-хотел „Кайлъка“ до язовирите пътят ще бъде напълно затворен за моторни превозни средства;

Силно препоръчително е да не се използват велосипеди по основните алеи на парка по време на състезанието.

По цялото трасе ще има доброволци, които ще регулират движението и ще следят за безопасността на участниците и посетителите на парка.