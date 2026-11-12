33-ма пострадали от "Тракия" се лекуват в болници в Ямбол, Сливен и Бургас

В болници в Ямбол, Сливен и Бургас остават 33-ма пострадали в двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. Това съобщиха за БТА от лечебните заведения. Двамата пострадали, транспортирани до Военномедицинската академия (ВМА) в София, са в добро състояние, съобщиха за БТА от болницата.

Петима пострадали остават към момента в областната болница "Св. Пантелеймон" в Ямбол, каза заместник-директорът ѝ д-р Валентин Вълчев. "Пациентите са в стабилно общо състояние, възстановяват се бързо и вероятно в рамките на днешния и утрешния ден ще бъдат изписани след оценка на състоянието им", каза д-р Вълчев.

Жертвите в двете тежки катастрофи станаха 12, след като рано тази сутрин в сливенската областна болница "Д-р Иван Селимински" почина 50-годишен мъж, който беше в много тежко състояние, потвърди директорът ѝ д-р Васислав Петров. Там остават за лечение 15 ранени, а в болницата на ВМА в Сливен са хоспитализирани шестима.

Тежко остава състоянието на румънския гражданин, приет в болница "Сърце и мозък" в Бургас. Той е на апаратна вентилация, опасността за живота му продължава да съществува. Там са хоспитализирани шестима ранени в катастрофите. В тежко състояние в бургаската болница „Дева Мария" е още един ранен в катастрофата.

Двата верижни сблъсъка между 86 превозни средства станаха на 10 ноември, около 7:00 ч., при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия" в двете посоки - Бургас и София, край пътен възел „Зимница". Загинаха 11 души, а 51 бяха ранени и приети в болници в Ямбол, Сливен и Бургас.