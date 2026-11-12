Управляващите: Не ощетяваме личните асистенти, даваме им нови възможности

Предлагат майките на деца с увреждания да работят на пълен работен ден

Не ощетяване, а нови възможности за личните асистенти на хора с увреждания - така от "Прогресивна България" обясниха предложените от тях промени в Закона за личната помощ, срещу които скочи почти цялата опозиция.

"Основният акцент минава човека с увреждане. Развързваме всички автоматизми, включително и тук - това е политика на нашето правителство. Социалният пакет е осигурен въпреки дефицита в бюджета и няма да има хора, лишавани от социални придобивки. Всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на децата си, но ще имат възможност и да работят допълнително. Разширяваме кръга на асистентите, т.е. асистенти вече ще могат да бъдат и държавни служители", каза депутатът Иван Янев.

"Трябва да се справим с фалшивите ТЕЛК решения, защото те ощетяват реалните хора с увреждания. Това го правим през Закона за здравето. МВР вече ще има активна роля, защото тези, които мамят, и тези, които им дават фалшиви документи за ТЕЛК решения, трябва да понесат своята отговорност, защото имаме примери за намаляване на процентите на хора с реални увреждания, защото така е казано, а други получават висок процент увреждане по неведоми пътища въпреки че нямат нужда от него. Децата с най-тежките увреждания получават 100 евро увеличение от 603 на 704 евро", продължи депутатът Иван Янев. Колежката му от социалната комисия Мария Тодорова обясни, че се запазват придобивките и статута на личния асистент.

Срещу предложението по-рано днес скочиха от ГЕРБ, ДБ и ДПС, а "Продължаваме промяната" обяви, че започва подписка срещу проекта. То беше внесено във вторник от управляващите от "Прогресивна България" и в него е заложено развързване на възнагражденията на асистентите от минималната заплата. От 1 януари 2027 г. до 31 декември 2027 г. часовата ставка се фиксира на 5,24 евро за отработен час. Досега тази ставка бе по коефициент 1,4 от минималната работна заплата. Янев обясни, че премахването на автоматизмите е политика на цялото правителство.

"Досега договорите бяха по Кодекса на труда, което изключваше работа, защото това освен грижа за децата и близките, свързана и с морални ангажименти към члена на семейството с увреждане, се възприемаше и като работа, затова държавата сключваше трудови договори. Предвид пречката в закона тези трудови договори не позволяваха допълнителна работа. Със смяната на статута на договора, а именно такъв специален, се осигурява възможност на лицата, които гледат своите деца и близки, да работят по основно трудово правоотношение на пълен работен ден при пълна работна седмица, както и да бъдат държавни служители и да полагат грижа", каза още Тодорова.