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Община Пловдив търси директор на Стария град, след като пенсионира Елена Кантарева

24 часа Пловдив онлайн

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Стария град
Стария град

Община Пловдив обяви конкурс за заемане на длъжността директор на Общинския институт "Старинен Пловдив". Процедурата стартира със заповед на кмета Костадин Димитров и предвижда избор на ръководител със срочен мандат от 4 години, който да отговаря за организацията, ръководството и контрола на цялостната дейност на института, съобщиха от градската управа.

В момента Стария град се ръководи от Донка Налбантова, която беше част от дирекция "Култура" в общината. Назначението ѝ е временно, след като пенсионираха дългогодишната началничка проф. Елена Кантарева.

Кандидатите за поста трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в едно от следните професионални направления: "История и археология", "Социология, антропология и науки за културата", "Право", "Администрация и управление", "Икономика", "Туризъм", "Изобразително изкуство" (специалност "Консервация и реставрация") или специалност "Архитектура" със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство. Сред задължителните изисквания е и наличието на минимум 3 години професионален опит в съответното направление.

Като предимство при оценяването ще се считат притежаването на лиценз по чл. 165 от Закона за културното наследство, опит в опазването на културното наследство, участие в разработването и реализацията на програми и проекти, както и чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност.

Конкурсът ще се проведе на два етапа - защита на концепция за дейността и развитието на "Старинен Пловдив" за период от 4 години и събеседване. Концепцията трябва да бъде в обем до 10 страници и да включва анализ на текущото състояние, тенденции за развитие на института в унисон с опазването на културното наследство и устойчивия туризъм, както и конкретни цели, приоритети, финансова и организационна визия и етапи на реализация.

Документите и разработената концепция, на хартиен и електронен носител в запечатан плик, се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Пловдив всеки работен ден от 8,30 до 17 часа. Крайният срок за кандидатстване е едномесечен, считано от датата на публикуване на обявата в местен вестник и на официалния сайт на администрацията.

Стария град

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