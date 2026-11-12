500 кг марихуана са скрити в камион с чушки и колбаси от Испания

Близо 500 кг марихуана са били скрити в камион с чушки и колбаси от Испания. Автомобилът е бил проверен от митничари и служители на ГДБП при влизане в България от Гърция през граничния преход Кулата. Това съобщиха на брифинг говорителят на Окръжна прокуратура – Благоевград прокурор Ирина Аспарухова и заместник-директорът на Агенция „Митници" Стефан Бакалов.

Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по досъдебно производство за контрабанда на високорисково наркотично вещество през границата на страната.

В сутрешните часове на 10.11.2026 г., в района на граничен преход Кулата, на влизане от Гърция в България, служители от отдел „Борба с наркотрафика" при ТД Митница София селектирали за проверка товарна композиция, състояща се от влекач и хладилно полуремарке, с български регистрационни номера.

Водачът на камиона – български гражданин, на 52 г. т Плвдив, представил документи за превозваната стока - колбаси и чушки, предназначени за получатели в България. Съгласно транспортните документи товарът бил натоварен в Испания.

Товарната композиция била селектирана за рентгенов контрол. При анализа на полученото изображение била установена подозрителна зона в предната част на хладилното полуремарке, подлежаща на физически контрол. С оглед констатираното превозното средство било насочено към Митническо бюро Кулата за извършване на щателна митническа проверка.

След разтоварването на стоката, декларирана в транспортните документи, митническите служители установили преградна стена, предназначена да разделя хладилното ремарке на зони с два различни температурни режима. При проверката било установено, че във втората зона се превозват 22 кашона, облепени с прозрачно тиксо. В тях били открити вакуумирани пликове, съдържащи суха зелена растителна маса.

При извършения полеви наркотест веществото реагирало положително на коноп (марихуана).

Открити са общо 445 вакуумирани пакета с общо бруто тегло 497,90 кг, съдържащи високорисково наркотично вещество.

В качеството на обвиняем по досъдебното производство е привлечен водачът на товарния автомобил - В.М. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него. Мъжът няма актуални криминални регистрации. Той е реабилитиран по стара присъда и към момента се води неосъждан. камионът е собственост на транспортна фирма от Пловдив.

Зам.-шефът на агенция "Митници" Стефан Бакалов каза че това е най-голямото количество марихуана, задържано на Граничния преход Кулата от началото на годината.

Разследващите работят по версията, че наркотикът е транспортиран от Испания, като България е част от транзитния маршрут към Турция. Според митническите власти страната остава един от основните коридори за трафик на марихуана в региона.

От Агенция „Митници" съобщиха още, че от началото на 2026 година са задържани общо 4,5 тона наркотични вещества и около половин тон прекурсори. Според институцията марихуаната остава сред най-често трафикираните наркотици през последните години.