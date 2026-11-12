Внесоха обвинителен акт срещу Благомир Коцев за неизгоден договор за 23 256 лв.

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Софийската градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт срещу кмета на Варна Благомир Коцев за опит съзнателно да сключи неизгодна сделка в качеството си на областен управител на Варна през 2022 г. Обвинението е за договор за правни услуги на стойност 23 256 лв. с ДДС.

Делото е внесено в Окръжния съд във Варна. Коцев е обвинен за деянието в периода от 1 април до 2 август 2022 г. по чл. 220, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Предмет на обвинението е договор за пряко възлагане на правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. между Областната администрация във Варна и адвокатско дружество. С допълнително споразумение от 2 август същата година окончателната стойност на услугите била определена на 23 256 лв. с ДДС.

Според обвинителния акт по това време в две дирекции на областната администрация работели общо седем служители с юридическо образование. Всички те имали право да представляват администрацията по съдебни дела. В задълженията им влизали още правно подпомагане на областния управител, проверка на законосъобразността на актове и изготвяне на вътрешни документи.

Въпреки наличието на щатни юристи договорът с адвокатското дружество предвиждал правни консултации, проучване на конкретни казуси, изготвяне на документи, включително за съдебни производства, както и проверка на законосъобразността на договори и други документи.

Според прокуратурата възложените дейности се припокривали с работата на юристите в администрацията, а наличният състав бил достатъчен за извършването им. От сделката е можело да произлезе значителна вреда за областната администрация.

По договора са платени 11 808 лв. Останалите 11 448 лв. по втората фактура не били изплатени след освобождаването на Благомир Коцев от длъжността областен управител.

Разследването е извършено от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на СГП. Предстои Окръжният съд във Варна да насрочи разпоредително заседание по делото.