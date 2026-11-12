Източиха 40 000 евро с фалшиви документи за пенсии в Кърджалийско

Общо 40 000 евро са получени неправомерно от пенсии с документи за осигурителен стаж, в които са вписани неверни данни. За двата случая са образувани досъдебни производства в Областната дирекция на МВР в Кърджали.

В единия случай неправомерно получената сума е 24 000 евро, а в другия – 16 000 евро. И в двата случая жители на областта са представили в Териториалното поделение на НОИ документи за придобит осигурителен стаж с неверни данни, въз основа на които са изплащани пенсии без правно основание.

Случаите са част от мащабни проверки на Икономическа полиция в Кърджали за злоупотреби с пенсионната система. От началото на 2026 г. служителите на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" са работили по над 90 преписки, свързани с изготвяне и използване на фалшиви официални документи за осигурителен стаж с цел отпускане на пенсии и неправомерно получаване на пари.

Разследванията по двата нови случая продължават. По тях работят служители на Икономическа полиция и разследващи полицаи от ОДМВР-Кърджали.