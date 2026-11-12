Открита дискусия и акустичен концерт в Русе, посветени на месеца на мъжкото здраве

На 13 ноември /петък/ емблематичното за Русе „цигуларче" на пл. „Хан Крум" ще се превърне в сцена на специално събитие, посветено на Световния месец на мъжкото здраве Мовембър /Movember/. Инициативата се организира от актьора и музикален артист Серджио Авакян – Серджи (SERGIE) и съчетава открита дискусия и акустичен концерт. Фокусът е върху превенцията, профилактиката и грижата за физическото и психическото здраве на мъжете, както и преодоляването на табутата около навременното търсене на подкрепа.

Във фокуса на събитието е нестандартното художествено решение: пространството на самия фонтан ще служи за сцена, а фигурата на цигуларчето символично ще се присъедини като четвърти член на музикалния състав.

Програмата започва в 18 ч. с открита дискусия във Фабрика „Култура". В нея ще участва психологът Стефан Генов, а водещ на дискусията ще е Десислав Генчев. Разговорът ще бъде с неформален характер и ще се фокусира върху превенцията, значението на редовните профилактични прегледи и грижата за физическото и менталното здраве при мъжете.

От 19 ч. събитието продължава с акустичен концерт на открито, в който на сцената ще излязат Серджио Авакян – Серджи (SERGIE) – вокал и акустична китара, Никола Георгиев – китара, Дан Пенчев – кахон и „Цигуларчето" – цигулка.

„Желанието ни е чрез изкуство и открит разговор да насочим вниманието към тема, която често се пренебрегва. Грижата за здравето не е знак на слабост, а на отговорност към самите нас и хората, които обичаме", споделя организаторът Серджио Авакян.

Събитието се реализира със съдействието на Фабрика „Култура" и Община Русе.