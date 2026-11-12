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Временно затварят две улици в Русе заради празника на ОУ „Любен Каравелов"

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снимка: Община Русе
снимка: Община Русе

Днес от 17:20 до 18:15 ч. временно ще бъде затворено за движение кръстовището на ул. „Велико Търново" и ул. „Батак" в Русе, съобщиха от общината. 

Ограничението се налага във връзка с провеждането на патронния празник на ОУ „Любен Каравелов". В посочения час ученици и родители ще се придвижат в района на кръстовището, където ще се състои празничен концерт на открито и факелна стража, завършващи със заря.

Очаква се в проявата да се включат около 500 души.
Община Русе призовава водачите да се съобразят с временната организация на движението и да използват алтернативни маршрути.

снимка: Община Русе

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