Идеи! Минималната пенсия да е колкото линията на бедност, по-висока възраст и без минимални прагове за осигуровки

Разходи за пенсии ще стигнат впечатляващите 14,67 милиарда евро, а дефицитът ще е 6,84 милиарда евро. Това е заложено в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027-а, който се гледа на тристранка.

От 1 юли пенсиите ще се вдигнат по швейцарското правило със 7,8%. Минималната пенсия ще е 374,62 евро, а промяна ще има и за максималната, която ще стигне 1874 евро. Общо увеличението по швейцарското правило ще струва - е 569,4 млн. евро.

Средният размер на пенсията ще достигне 587,70 евро.

Запазва се съотношението на осигурителните вноски между работодатели и служители. Разходите за пенсии ще са 10,4%. Средната пенсия се очаква да достигне 587,7евро, каза управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева.

За първи път от три години се намериха пари и за майчинството през втората година. Така от 1 януари то се вдига от 398,81 евро на 450 евро. Вдига се обезщетението и ако майките се върнат по-рано на работа. Сега то е 50%, а от догодина ще е 75% от получаваното обезщетение. Минималното обезщетение за безработица ще се вдигне от 9,21 на 13 евро, а максималното от 54,78 на 60,76 евро.

Минималната заплата ще е 660 евро, а минималните осигурителни прагове ще се вдигнат с 6,4%. Максималният осигурителен доход ще се вдигне със 100 евро и ще стигне 2400 евро.

Синдикатите поискаха по-високи доходи, по-високи осигуровки и обезщетения, а работодателите очаквано обратното. В становищата им обаче има интересни идеи.

Размерът на минималната пенсия за 2027 г. се предлага да е 374,62 евро, което е под линията на бедност дори за 2026 г. (390,63 евро). За 2027 година линията на бедност е определена на 443 евро, т.е. минималната пенсия вече ще е 84% от нея. Подобна минимална пенсия ще гарантира еднозначно бедност и риск от социално изключване. Според данни на НСИ за 2025 г. , най-големите групи на хора в риск от бедност или социално изключване са децата 33,1%, и пенсионерите – 35,3%, отбелязаха от КТ "Подкрепа". Те поискаха и по-високи прагове на осигуровките, защото сега се крият доходи, защото са прекалено ниски.

Предлага се максималният осигурителен доход за 2027 г. да е 2400 евро, което за поредна година представлява съществено нарушение на §6 от Кодекса за социално осигуряване и въпреки растящия дефицит в осигурителната система отново облагодетелства високите доходи и води до изкривяване на икономическите решения на работодателите и до запазване на дела на сивия сектор на пазара на труда. Ако се спази разпоредбата на §6 от КСО, то максималният осигурителен доходи следва да е около 4685 евро, отбелязаха от "Подкрепа".

Ако се приеме предложеният таван от 2400 евро, то съотношението ще е 3,6 пъти (при 3,7 пъти през 2026 г.).

Тази теза се застъпва и от КНСБ. Увеличението със 100 евро на максималния осигурителен доход е много малко, каза Ася Гонева и поиска по-висока стъпка.

Според АИКБ швейцарското правило трябва да се преразгледа в цялостна пенсионна реформа, като до възстановяването на устойчивостта приоритет бъде компенсирането на инфлацията, а допълнителната социална подкрепа се насочва към нуждаещите се, вместо да се предоставя без оглед на доходите. Реформата пък трябва да включва и ускоряване на поетапното повишаване на пенсионната възраст и обвързването ѝ с демографските процеси и очакваната продължителност на живота, стимули за работа след придобиване право на пенсия и укрепване на капиталовия втори стълб.

АИКБ искат пълното премахване на минимални осигурителни прагове като остарял административен механизъм. Вноските пък трябва да се дължат върху действително получаваните възнаграждения, а укриването на доходи да се ограничава чрез ефективен контрол. Подкрепят въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители, но не чрез увеличение на

брутните им възнаграждения с цел запазване на нетния доход.

Според КРИБ вдигането на максималния осигурителен доход ще изгони от страната ни още фирми от IT сектора.

От БСК обърнаха внимание, че актуализираната прогноза за 2027-2029 г., предвиждаща увеличение на максималният осигурителен доход на 2500 евро за 2028 г. и 2600 евро за 2029 г. Отново обръщаме внимание, че макар и максималният

осигурителен доход да не е статична величина, актуализацията му трябва да следва предварително обсъден, прозрачен и предвидим механизъм, подкрепен с актюерски разчети. Необходима е

съпоставка със средния осигурителен доход, пенсионните права и съвкупната тежест за работодателите и осигурените лица. Предвиденото осъвременяване на тавана на пенсиите е

положителна стъпка, но само по себе си не обосновава новото увеличение на осигурителния таван, каза Мария Минчева от БСК.