Терзиев издаде заповед за незабавно премахване на опасните въжета от Княжевския лифт

Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт, който не работи от десетилетия. Собственикът на съоръжението – „Въжени линии" ЕАД, трябва незабавно да премахне носещите и теглещите въжета, опасните части от въжената система, кабелите и другите конструкции, които представляват непосредствен риск за хората. За останалите дейности по обезопасяването са определени срокове от 30 и 60 дни от връчването на заповедта, информираха от Столична община.

Разпореждането е издадено въз основа на независимо конструктивно и техническо обследване, възложено от Столичната община. То е установило тежки увреждания на съоръжението и сериозна опасност за хората, които преминават в района на лифта.

На места въжетата висят на по-малко от два метра от земята, липсват части от елементите на въжената система, а металните конструкции са силно корозирали. Според експертите има риск от падане на въжета и части от съоръжението. Някои от конструкциите вече не могат да бъдат обезопасени чрез ремонт или укрепване.

След десетилетия, през които Княжевският лифт остава неизползваем, състоянието му налага конкретни мерки за защита на посетителите на Витоша. От Столичната община посочват, че действията са в изпълнение на законовите задължения на местната власт за опазване на живота и здравето на хората. Ако собственикът не изпълни разпоредените мерки, общината ще предприеме последващи действия по законовия ред.

Кметът Васил Терзиев и екипът му се заеха с дългогодишния проблем с лифтовете на Витоша още в началото на мандата. Под негово ръководство Столичната община разработи „Визия за Витоша", в която са заложени конкретни стъпки за подобряване на достъпа до планината.

За лифтовата връзка „Княжево – Копитото" вече са предприети и конкретни действия. Столичният общински съвет прие решение за изработване на подробен устройствен план (ПУП), който е необходима предпоставка за бъдещото възстановяване на съоръжението.

От общината заявяват, че ще продължат да работят както за безопасността на посетителите на Витоша, така и за възстановяването на лифтовете, които могат отново да осигурят удобна връзка между София и планината.