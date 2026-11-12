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Прокуратурата поиска по 3 години условно за Лютви Местан и Юсеин Ахмед

Ненко Станев

Ненко Станев

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1996
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Прокуратурата поиска по 3 години условно за Лютви Местан и Юсеин Ахмед
Прокуратурата поиска по 3 години условно за Лютви Местан и Юсеин Ахмед

По 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок за Лютви Местан и Юсеин Ахмед поиска прокуратурата по делото за катастрофата край момчилградското село Загорско, при която загина 6-месечно бебе. Държавното обвинение настоя двамата подсъдими да бъдат лишени и от правото да управляват автомобил за срок от 5 години. Исканията бяха направени по време на пледоариите по делото в Окръжния съд в Кърджали.

Съдебното заседание започна с две искания, които бяха отхвърлени от магистратите. Първо защитниците на Юсеин Ахмед настояха да бъде назначена нова автотехническа експертиза.

Съдът обаче не уважи искането им.
Веднага след това адвокатът на частните обвинители поиска отвод на съдебния състав. И това искане беше оставено без уважение.

След като отхвърли двете искания, съдът пристъпи към изслушване на пледоариите, по време на които прокуратурата настоя за еднакви наказания за двамата подсъдими.

Лютви Местан и Юсеин Ахмед са обвиняеми за тежката катастрофа, станала на 14 април 2019 г. на кръстовището край село Загорско, при която се сблъскаха автомобилите им. При произшествието загина 6-месечно дете, пътувало в колата на Ахмед.

Прокуратурата поиска по 3 години условно за Лютви Местан и Юсеин Ахмед

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