Трима с маски отнели с бой €3000 на 18-годишен в село Добромирка, задържани са

Трио бандити, единият от които непълнолетен, са привлечени като обвиняеми за грабеж, извършен на 18-годишен в севлиевското село Добромирка.

На 10 ноември, около 22:30 часа, в полицията в Севлиево е получен сигнал от 18-годишен местен жител за извършен грабеж в село Добромирка. По данни на потърпевшия той е бил нападнат от непознати за него маскирани лица, които са му нанесли удари и са му отнели сумата от 3000 евро, лични документи и мобилен телефон.

По случая е образувано досъдебно производство. В резултат на разследването, криминалистите са установили и задържали трима младежи от Севлиево на 17, 18 и 20 години, съпричастни към престъпление. Тримата са привлечени в качеството на обвиняеми. Част от отнетата парична сума и мобилният телефон са възстановени, съобщи полицията.