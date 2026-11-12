Срути се част от тавана на софийска метростанция

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Метростанция „Цар Борис III" в столичния квартал „Красно село" е временно затворена заради технически проблем, след като част от тавана на спирката е паднала.

От 12:20 ч. на 12 ноември влаковете на метрото преминават през станцията, без да спират на нея. Ограничението ще продължи три часа.

„Поради технически причини се затваря МС „Цар Борис" III за три часа, считано от 12:20 ч. на 12 ноември 2026 г. Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията. Ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация", съобщиха от „Метрополитен" ЕАД.

От дружеството уточняват, че ще информират своевременно пътниците за възстановяването на работата на станцията.