55 г. отбелязва Природо-математическата гимназия във Велико Търново

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55 години чества Природо-математическа гимназия „Васил Друмев"! Училище, което е оставило изключителна следа във Велико Търново и в цяла България.

"ПМГ „Васил Друмев" е модел в образованието. Изграден от учителите, доказван всяка година от учениците с многобройните успехи. Всичко това е гордост за старата столица", написа във фейсбук кметът Даниел Панов..

На тържествената церемония в гимназията поздрав към директора Ангел Гушев, учителите, учениците и гостите отправи заместник-кметът проф. Георги Камарашев.

„Ако направим една историческа ретроспекция ще видим, че изключително много бележити търновци, във всички сфери, са завършили вашата гимназия", каза проф. Камарашев.

Богата тридневна програма за годишнината е подготвил екипът. на ПМГ.