Следствието задържа 20 коли за доказателства по делото за катастрофата на "Тракия"

Всички автомобили, извозени до охраняема база в ямболското село Веселиново след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия", могат да бъдат получени от собствениците си безплатно. Няма да се заплаща нито за съхранението, нито за транспортирането им до базата. Осигурена е и възможност товарите от превозните средства да бъдат изнесени, съобщиха от полицията във връзка с организацията по разчистването на магистралата след приключване на следствените действия.

Общо 20 автомобила – леки, лекотоварни и тежкотоварни, са определени от следователи на Националната следствена служба като веществени доказателства по делото. Те ще останат на охраняемата база до получаване на разрешение от разследващия следовател и наблюдаващия прокурор.

Освен тях в базата са транспортирани и други превозни средства, чиито собственици не са били на място или не са успели да организират извозването им в нощта на инцидента. Техните притежатели могат да ги получат без разрешение от прокурор или следовател. За целта полицейски служители ще изготвят разписка за предаване, като гражданите трябва да удостоверят собствеността си както върху автомобила, така и върху товара в него.

Съхранението и извозването на всички превозни средства до базата са безплатни. Собственикът на обекта е поел ангажимент да осигури безвъзмездното им съхранение, а при получаването им гражданите могат да използват собствена пътна помощ и работници за претоварване на стоките. И тези дейности няма да бъдат таксувани от базата.

В организацията по разчистването са се включили и представители на браншовата организация на пътните помощи, които са осигурили съдействие от фирми от цялата страна за безплатното извозване на пострадалите превозни средства.

На базата край Веселиново има както леки автомобили, така и камиони и ремаркета. Част от тях са в тежко състояние и не могат да се придвижват на собствен ход. В превозните средства има различни товари и стоки, които също могат да бъдат получени от собствениците им.

Обектът е оборудван с видеонаблюдение, а полицейски служители извършват обходи и присъстват на място, включително през деня. Така гражданите могат да получат необходимото съдействие на самата база, без да се налага да пътуват до полицията в Ямбол.

От ОДМВР съобщиха, че са постъпили два сигнала от браншови организации за евентуално искане на пари във връзка с извозването и освобождаването на автомобилите. Проверките по тях продължават. До момента обаче няма конкретен сигнал от собственик на превозно средство, че са му поискани пари за подобни услуги.

„Нямаме нито един конкретен сигнал от лице собственик на автомобил, че са искани някакви пари за извозване или нещо друго. Тази база е избрана, защото нямаше друга близка, която да е охраняема и с този капацитет", заяви директорът на ОДМВР – Ямбол Добрин Димитро пред БНТ.

По думите на началника на „Охранителна полиция" Любомир Донев вече има собственици, които са посетили базата, за да вземат документи и лични вещи от автомобилите си.

„Има собственици, които са идвали вчера и днес, които основно си взимат документи и вещи от автомобилите. Няма такъв, който е заявил желанието да си вземе автомобила, може би са и веществени доказателства", обясни Донев.

От институциите призовават собствениците да потърсят автомобилите и товарите си възможно най-скоро, за да бъде освободена базата.