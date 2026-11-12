И "Възраждане" скочи срещу идеите на управляващите за личните асистенти

И депутатите на "Възраждане" скочиха срещу предложението на "Прогресивна България" за промени в Закона за личната помощ, с които се замразяват на възнагражденията на личните асистенти на хора с увреждания и трудовите им договори се премахват.

"Предложенията на управляващите са недопустими. Премахването на коефициента, който обвързва заплащането по трудовите договори на личните асистенти, не трябва да се случва. Да оттеглят този законопроект", каза депутатът Георги Георгиев.

"Причината, за да се случват тези неща, е за да си вържат бюджета. Въпросът ни към управляващите е хората, които се грижат за хора с увреждания, ли трябва да понесат тежестта? Те ли са мафията и олигархията", продължи Георгиев.

Той се противопостави и на премахването на трудовите им договори и замяната им с нови, по-специални, както и на изискването личният асистент да има настоящ адрес на до 40 км от този на човека, за когото се грижи.

Срещу предложенията вече се изказаха всички опозиционни партии в парламента. От "Продължаваме промяната" предупредиха, че започват подписка срещу проекта.

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