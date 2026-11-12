Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов - Атанас Дечев, помогнал на Мегера да натисне спусъка

Арестуван е близо до дома си, след като се е укривал

Вторият задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов - Атанас Дечев, не е дал обяснения до момента. Той е привлечен към наказателна отговорност, защото помогнал на фактическия извършител Славчо Мегеров да натисне спусъка и да произведе изстрела.

Това обяви наблюдаващият делото прокурор Димитър Молев.

Той уточни, че престъплението е извършено с оръжието, което е намерено преди дни. Изследване установило, че изстрелът срещу Филипов е произведен именно с този пистолет. Според Молев Дечев помогнал с логистика на Мегера, но отказа повече подробности.

42-годишният Атанас Дечев - Джеки е бил разкрит в резултат на упорита дейност. Шефът на областната полиция в Пловдив Васил Костадинов уточни, че е бил обявен за издирване, след като се е укривал. При задържането му не е оказал съпротива. Заловен е близо до адреса си в Пазарджик.

И прокурорът Молев, и Васил Костадинов повториха, че Джеки е криминално проявен и е бил осъждан за различни престъпления. Участвал е в ОПГ за разпространение на наркотици и е свързан с групировката "Монопола", както "24 часа" писа по-рано.

Окръжната прокуратура ще внесе утре искане в съда за постоянния арест на Дечев.

Бизнесменът Илиян Филипов беше разстрелян във фоайето на кооперацията, където живее бременната му приятелка Людмила Рачева, в първите минути на 30 септември. Няколко часа по-късно служители на реда зрелищно арестуваха 51-годишния Славчо Мегеров в София, а пловдивският съд го остави зад решетките. Още тогава министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев категорично заяви, че това е физическият извършител на убийството.

Макар да имаше задържан заподозрян, все още липсваше оръжието на екзекуцията. По-късно беше намерен пистолет, а министърът отново беше категоричен, че според експертизата именно той е използван от убиеца.

Съдия Петко Минев, който остави Мегеров зад решетките, разкри как се е движил мъжът по минути. Пътят му бил хванат от редица камери от дома на Рачева по различни улици и булеварди. Придвижвал се с кола на сестра си, която после сменил със собственото си ауди и отпрашил към столицата. По пътя изхвърлил дрехите и обувките, които носил по време на убийството. Мъж извадил маратонките му от казан за боклук и ги продал на вулканизатор в кв. "Кършияка" за 2 евро.