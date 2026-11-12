Община Шумен се присъединява към инициативата на 15 ноември, неделя, за повишаване на обществената осведоменост за преждевременното раждане и грижата за недоносените бебета.

В знак на съпричастност и подкрепа в Шумен ще бъдат осветени в лилав цвят Драматично-кукленият театър „Васил Друмев“ и Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“.

Кампанията „Заедно за недоносените деца“ се организира по повод Световния ден на недоносените деца и е продължение на инициативата на Фондация „Нашите недоносени деца“, посветена на 15 май – Световния ден на кенгуру-грижата.

В подкрепа на каузата се включва и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО). От Асоциацията посочват, че тази година 15 ноември се отбелязва официално и на глобално ниво от Световната здравна организация.

Кампанията поставя акцент върху правото на всяко преждевременно родено дете на навременна и качествена медицинска грижа, както и върху необходимостта от дългосрочна психологическа, терапевтична и социална подкрепа за семействата. Обръща се внимание и към незаменимата роля на родителите, както и признателността към лекарите, акушерките и неонатологичните екипи, които се борят за всеки детски живот.