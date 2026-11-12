Евтим Милошев: Вежди Рашидов ще остави дълбока диря дълго след като нас няма да ни има

74 години той не само извайваше с ръце и душа, но и имаше най-голямото сърце, каза за скулптора и политика Михаела Доцова

"Човек, който живя в голям мащаб в изкуството, в политиката, в живота, в приятелството, в човечността. Не правеше нищо наполовина. Остави ярки форми в своя път на творчество. Творец, който оставя дълбока диря дълго след като нас няма да ни има."

С тези думи министърът на културата Евтим Милошев започна прощалното си слово към Вежди Рашидов на поклонението му в Народния театър.

"Човек, който вярваше, че културата не е украшение, а гръбнакът на една държава. Днес от неговата позиция на министър на културата си давам сметка колко трудно трябва да му е било.

Изпращаме голям човек, който беше ярък, шумен и никога не оставаше незабележим", каза още Милошев. Накрая министърът завърши с нещо много лично: "С Веждичката обичахме да си говорим, да се забавляваме, да си похапваме, да си разменяме забавни съобщения. Обичахме се!" Поклонението пред тленните останки на големия български скулптор и политик Вежди Рашидов снимки: Пламен Кодров, Георги Палейков, Юлиан Савчев, Георги Кюрпанов-Генк

Според председателя на Народното събрание Михаела Доцова има голяма символика в това Вежди Рашидов да бъде изпратен в храма на българската култура и изкуство.

"74 години той извайваше скулпторите си със своите ръце, а със своята душа направи всичко, за да прослави българската култура по света. 74 години имаше най-голямото сърце - винаги протягаше ръка към нуждаещите се. Рядко мислеше за себе си, винаги даваше на другите", каза Доцова.

Стотици хора запълниха площада пред Народния театър, за да се простят с Вежди Рашидов. Поклонението пред него продължи над 2 часа. По желание на близките погребението му се състоя в тесен семеен кръг.