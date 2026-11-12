Експерти ще представят насоки за храненето по време на онкологично лечение в Русе

Безплатна образователна беседа на тема „Как да се храним по време на онкологично лечение" ще се състои на 14 ноември /събота/ от 11 ч. в Пленарна зала в сградата на местната администрация. Събитието се организира от Национална асоциация „Практическа диететика и интегративна медицина" със съдействието на Община Русе.

Лектори ще бъдат д-р Татяна Матева - специалист по хранене и диететика, и д-р Валерий Йорданов - медицински онколог. Те ще представят експертна информация и практически насоки за ролята на храненето в периода на онкологично лечение.

Срещата е част от националната инициатива „От жени за жени", която поставя акцент върху ключовата роля на жената във формирането и управлението на хранителните навици в семейството. Повишаването на информираността по въпросите на здравословното хранене създава предпоставки за изграждане на по-добри ежедневни навици, подкрепа на семейното здраве и подобряване на качеството на живот.

Участието в беседата е безплатно, като е необходима предварителна регистрация тук.