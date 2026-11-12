България е пропуснала ползи за 120 млн. долара от сделката за F-16

България е пропуснала технологични ползи за 120 млн. долара от сделката за изтребителите F-16. Страната ни е успяла да реализира само един от шестте проекта за трансфер на технологии, предвидени в договора със САЩ и американската компания „Локхийд Мартин" за закупуването на изтребителите F-16. Останалите пет проекта не са изпълнени и трябва да бъдат преработени. Това съобщи военният министър Димитър Стоянов по време на кръгла маса за иновациите и трансфера на технологии в отбраната, организирана от Университета за национално и световно стопанство.

„През 2019 година беше сключен договор за изтребители F-16. В този договор имаше ясно очертан трансфер на технологии, който беше оценен на 120 милиона долара. Резултатът обаче е следният – от шест проекта е реализиран само един. Останалите пет продължават да не са реализирани и трябва да претърпят трансформация. Тоест имаме негативния опит как не трябва да се прави трансфер на технологии и как не трябва да се разходват финансови средства", каза Стоянов, цитиран от БТА.

Предвиденото индустриално сътрудничество е част от договорите за закупуването на общо 16 изтребителя F-16 Block 70 на стойност над 2,5 млрд. долара. Въпреки това България години наред не успява да осигури необходимата координация между министерствата на отбраната, икономиката и иновациите, с което е на път да пропусне възможността да придобие ценни технологии и производствени способности.

Основните проекти за трансфер на технологии трябваше да бъдат реализирани в държавния военен завод „Авионамс". Предприятието има възможност да придобие ограничени способности за ремонт на части за F-16.

„Разговорът за трансфер на технологии трябва да бъде откровен, допуснаха се достатъчно грешки, правим ги и ние", коментира военният министър.

Като положителна, макар и малка крачка в тази посока Стоянов посочи сътрудничеството около бронираните машини „Страйкър". България закупи от САЩ бойни машини за общо над 1,4 млрд. долара. Сделката е сред най-големите в рамките на модернизацията на българската армия, но реализацията ѝ се забави с години.

Машините се сглобяват във военния завод „Терем – Ивайло" във Велико Търново. Стоянов отново заяви амбицията България да се превърне в регионален хъб за обслужването им, като страната ни иска да поеме поддръжката не само на собствените си машини, но и на тези на Северна Македония и Украйна.

Друг важен приоритет за Министерството на отбраната е развитието на научноизследователската дейност във военната сфера. За следващата година ведомството е предвидило 5 млн. евро за тази цел при едва 70 хил. евро преди година или две.

„Средствата трябва да бъдат използвани съвместно с Института по отбрана и партньори за разработване на нови технологии и внедряване на иновации във въоръжените сили", обясни Стоянов.

По думите му България трябва да се съсредоточи върху конкретни приоритети, тъй като финансовите възможности не позволяват едновременното изпълнение на множество проекти. Според него страната трябва да избере един или два проекта, върху които да насочи усилията си.

Министерството на отбраната се опитва да привлече повече български предприятия в процесите по модернизация на армията. За да се превърнат обаче в реални партньори, компаниите трябва да повишат технологичния си капацитет, подчерта военният министър.

„Необходимо е компаниите да повишат технологичния си капацитет, за да могат да бъдат реални партньори", заяви той.