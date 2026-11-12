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За ден 19 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 1 - за наркотици

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Дрегер
Дрегер Снимка: Дима Максимова

В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, 2 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози e засечен да да управлява 1 водач, а 7 са отказали тестване. 15830 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18469 водачи и пътници. Съставени са 4337 фиша и 334 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Дрегер

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