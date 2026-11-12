Задържаха двама, нападнали и ограбили ученици в София

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Двама младежи на 22 и 18 години са обвинени в грабеж над двама непълнолетни ученици в София. Нападението е станало на 10 ноември на автобусна спирка до метростанция „Сливница", съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства двамата обвиняеми – Д.К. и Д.Т., отнели пари от учениците, като използвали сила. Единият от младежите хванал едно от момчетата за гърдите и якето, докато другият издърпал със сила портфейла на второто.

След това нападателите предупредили пострадалите да не вдигат врява, за да си нямат проблеми, и си тръгнали с парите.

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж, извършен в съучастие, по чл. 198, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс. За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода".

От прокуратурата уточняват, че Д.К. е осъждан и е извършил деянието в изпитателен срок. С постановление на прокурор двамата младежи са задържани за срок до 72 часа.

На 12 ноември наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" – спрямо двамата обвиняеми.