ОИЦ – Русе представи 15-годишната дейност на областните информационни центрове

Управителят на Областния информационен център – Русе Диана Аврамова представи постигнатите резултати и значението на мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ) в България по време на осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ" 2021–2027 г. Форумът се проведе в резиденция „Бояна" в София и в него се включиха представители на Европейската комисия, държавната администрация и заинтересованите страни.

Заседанието беше открито от Ирена Първанова - директор на дирекция „Добро управление" в Министерски съвет и ръководител на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ" и Золт Зоколай - представител на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика" на Европейската комисия.

В рамките на заседанието бяха разгледани въпроси, свързани с напредъка в изпълнението на Програма „Техническа помощ", измененията в индикативната годишна работна програма за 2026 г. и одобряването на методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Гражданско наблюдение на ползите от инвестициите по програмите от Споразумението за партньорство 2021–2027 г.". Представени бяха също информационната кампания „Wrapped 2025", напредъкът по проект „Академия за фондовете на ЕС" и проект „Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС". Специално място в дневния ред беше отделено на 15-годишната дейност на мрежата от областни информационни центрове в България.

В презентацията си на тема „От националната мрежа до хората в регионите" Диана Аврамова открои ролята на ОИЦ като устойчива връзка между европейските политики, възможностите за финансиране и реалните потребности на местните общности.

Представените резултати от дейността на Мрежата към 2026 г. включват 217 000 обслужени посетители, над 343 000 предоставени експертни съвета, 13 000 информационни събития с 310 000 участници и повече от 115 000 медийни публикации.

Акцент беше поставен върху значими национални и регионални инициативи, сред които „Детективи на европейски проекти", „Европа в моя регион", реализирана съвместно с Европейската комисия, и „Доверие, напредък, бъдеще в областите на България".

Диана Аврамова подчерта значението на прекия контакт с хората и активното присъствие на центровете в регионите. Чрез информационни срещи, изнесени инициативи и партньорства с местни институции, образователни организации, бизнеса и неправителствения сектор Мрежата достига до разнообразни аудитории, включително до хора в малките населени места и уязвими групи.

Беше откроена и разширената роля на ОИЦ в процесите, свързани с интегрирания териториален подход, включително популяризирането на интегрираните териториални инвестиции, провеждането на обществени консултации и медиации.

Основно послание на презентацията е необходимостта да се съхрани и надгради изградената през последните 15 години връзка между мрежата от 27 областни информационни центъра и хората в регионите. Натрупаната експертиза, устойчивите партньорства, разпознаваемостта и доверието на местните общности са ценен ресурс, който има съществено значение за ефективното информиране и участието на гражданите в процесите на регионално развитие.

В заключение Аврамова подчерта, че дигиталната информация и човешката експертиза се допълват, а местното присъствие остава ключово за осигуряването на равен достъп до европейските възможности.

Областен информационен център - Русе е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.