Кметът на Разлог кумува на 130 семейства с диамантени, златни и сребърни сватби

Поканиха кмета на община Разлог Красимир Герчев и съпругата му Ирина за кумове на диамантените, златните и сребърните сватби.

В навечерието на един от най-вълнуващите празници Деня на християнското семейство избрана делегация от двойките, които ще отбележат диамантени, златни и сребърни сватби, поканиха мета за свой кум.

Гости в кабинета му бяха с красиви разложки носии "златните" Надежда и Никола Маркови, и "сребърните" Милена и Димитър Джоджови, и Красимира и Христо Хаджиеви. Те поканиха кмета и съпругата му да им кумуват с ритуална сладка питка, здравец и бъклица.

„Силно вярваме, че в живота на човек има прекрасни моменти, като това да се създаде семейството. Не е без значение човекът, който ще бъде спътник в живота на семейството, който с мъдрост и топлота да ги води, а това определено е кумът. Ние си нямаме такъв за тържеството на сребърните диамантените и златните сватби на община Разлог. Най-тържествено и с дълбоко уважение Ви каним да ни благословите – Вие и Вашата съпруга", обърна се към кмета "сребърната" юбилярка Красимира Хаджиева.

Кметът прие поканата и изрази радостта си, че неговото семейство, което е с 36-годишна история, с гордост ще сподели празника на семейството и любовта.

„Развълнуван съм и приемам с радост поканата да стана кум, защото за мен семейството на община Разлог е пример за всеотдайност, привързаност и любов.- каза той. - Пожелавам на всички семейства здраве, да се радват на деца, внуци и правнуци, и предават християнските ценности на младите."

Златните, сребърните и диамантените сватби на Разлог са едно от емблематичните събития в зимния празничен календар на града – истински пазител на традицията и семейните ценности.

По случай Деня на християнското семейство, Община Разлог и Обреден дом – Разлог и тази година ще съберат дълголетните семейства на общината в един от най-вълнуващите празници – честването на златни, сребърни и диамантени сватби. „Поканили сме всички, празник ще има", сподели вдъхновителката на един от най-красивите празници, посветени на семейството – директорката на Обреден дом Разлог Рени Рачева.

Тази събота, от 19:00 часа, в ресторант в Разлог сребърните, златните и диамантените семейства ще подновят своите брачни обети, ще впишат имената си в летописната книга и отново ще изрекат заветното „ДА!" – след 25, 50 и 60 години заедно.

16 са диамантени сватби, които отбелязват 60 години съвместен живот. 66 са златните сватби с 50 години заедно и 48 сребърни сватби – 25 г. споделен живот.