Хванаха 24-годишна с канабис и метаамфетамин в Добрич

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Задържана е жена с канабис и метаамфетамин в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 11 ноември, около 16:40 часа по ул. „Дунав" в град Добрич е извършена проверка на 23-годишна жена. В хода на проверката жената предава суха тревна маса, реагираща на канабис и кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. При последвали полицейски действия в обитавано от жената жилище е установена лула, съдържаща кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин.

Тя е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.