Енчо Керязов откри 15-ата ежегодна среща на националните кореспонденти на Youth Wiki

Младите хора са бъдещето на Европа и важна част от нейното настояще. Особено важно е те да бъдат активни партньори при формирането на политиките, които ги засягат. Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов при откриването на 15-ата ежегодна среща на националните кореспонденти на европейската платформа Youth Wiki. Международният форум се провежда на 12 и 13 ноември в София и събира представители на над 30 държави от Европейския съюз и извън него. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

Youth Wiki е европейска платформа, която събира и предоставя съпоставима информация за младежките политики, структури, мерки и инициативи в отделните държави. Тя подпомага обмена на добри практики и разработването на политики, основани на достоверни данни. В центъра на двудневния форум са актуалните развития в европейската младежка политика, приоритетите и планираните дейности на Youth Wiki за 2027 г., както и възможностите за подобряване на качеството на информацията в платформата.

„Youth Wiki е важен инструмент за изграждането на последователни и ефективни младежки политики. Тя ни позволява да виждаме какво работи в различните държави, да споделяме успешни практики и да вземаме решения, основани на достоверни данни", посочи Енчо Керязов.

Сред основните предизвикателства пред младото поколение министърът открои технологичното развитие, дигиталната трансформация, климатичните промени, социалните неравенства, психичното здраве и дезинформацията. По думите му тези проблеми не познават граници и изискват съвместни действия и обмен на опит между европейските държави.

„Само чрез сътрудничество можем да изградим среда, в която младите хора да имат реални възможности за развитие и активно участие в обществения живот", заяви още министърът.

В срещата участват представители на Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование и култура. Сред тях са Марта Туйкова, ръководител на сектор „Младеж и междупоколенческа справедливост" в Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура", и Питър Бирх, ръководител на сектор в Изпълнителната агенция за образование и култура. В работната програма се включват още Джулия Паолини и Анна Волпе от агенцията, както и националните кореспонденти на Youth Wiki.

В програмата на форума са включени представяне на новия кратък доклад за младежта (Youth Short Report), дискусии за популяризирането на платформата и работа в тематични групи.

България ще представи и приоритетите на Националната стратегия за младежта 2021–2030 г., която поставя акцент върху младежкото участие, равните възможности, социалното включване, младежката работа и благосъстоянието на младите хора.