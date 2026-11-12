Дадоха на съд наркофермер, хванат с над 18 кг марихуана за 130 хиляди евро

Окръжна прокуратура-Габрово внесе в съда обвинителен акт срещу 50-годишен мъж за отглеждане и разпространение на марихуана.

На 16 октомври 2025 г., в ползван от мъжа имот в Габрово били открити големи количества от дрогата. В къща с двор и прилежащи към нея стопански постройки, той държал суха растителна маса – марихуана с общо тегло 18 368,17 грама, на обща стойност 130 136 евро.

Обвинен е също и в това, че от неустановена дата в две отделно обособени площи, засял и отглеждал растения от рода на конопа - общо 15 растения от рода на конопа с нетно преизчислено тегло на изсушената растителна маса общо 5636,10 грама марихуана, на обща стойност 57 633,84 евро.

Предстои разглеждане на делото пред Окръжен съд - Габрово.



