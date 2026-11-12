Ученици от Своге представиха професиите си на престижно международно изложение

Ученици от ПГ „Велизар Пеев" в Своге представиха своите професионални умения и творчество на международното изложение за хлебопроизводство и сладкарство БУЛПЕК в София. Днес министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев разгледа техния щанд и поздрави гимназисти, преподаватели и ръководството на училището за активното участие в изложението и за доброто сътрудничество с работодателите. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

„Връзката между професионалното образование и бизнеса е ключова за успешната реализация на младите хора", каза той. По думите на министъра е важно още докато учат те да имат възможност да работят заедно с компаниите, да демонстрират придобитите знания и умения пред професионалисти и да се съревновават с най-добрите в съответната област.

На щанда на училището посетителите се запознаха с различните специалности и подготовката на младите хора, които още по време на обучението си получават шанс да участват в професионални форуми заедно с представители на бизнеса.

Тази година в изложението, което традиционно се провежда в Интер Експо Център, участват Александър Илиев от IX клас, специалност „Компютърна техника и технологии", Саяна Маринова от X клас, специалност „Компютърна графика", Владимир Кръстев от XII клас, специалност „Кетъринг", и Александра Илиева от XII клас, специалност „Икономика и мениджмънт". Те представиха пред посетителите разнообразието от професионални направления, в които училището подготвя своите възпитаници.

ПГ „Велизар Пеев" в Своге е Център за високи постижения и има дългогодишни традиции в професионалното образование, включително в подготовката на кадри за хлебопроизводството и сладкарството. Училището се включва редовно във форума, който дава възможност на учениците да се срещнат с представители на бизнеса, да научат повече за съвременните технологии и иновациите и да натрупат ценен опит извън класната стая.

БУЛПЕК е част от международните хранителни изложения в Интер Експо Център – София, чието тазгодишно издание е най-мащабното за последните 25 години. Форумът събира над 560 участници от повече от 15 държави, които представят съвременни технологии, продукти и решения за хранително-вкусовата промишленост. Изложенията дават възможност за запознаване с новостите в сектора, обмен на опит и създаване на професионални контакти.