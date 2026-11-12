ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Официално: Никола Цолов ще е резервен пилот във Фо...

Времето София 20° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Община Несебър слага нови светофари по най-важната улица в Слънчев бряг

1924
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Светофарните уредби ще са на възлови места по улицата, която е като стана като писта след ремонта на общината..
Светофарните уредби ще са на възлови места по улицата, която е като стана като писта след ремонта на общината..

След приключването на реконструкционните дейности по ул. „Първа" и изграждането на стотици нови паркоместа по нейното протежение Община Несебър започна монтаж на нови светофарни уредби на две ключови места – при хотел „Арда" и в района на хотелите „Континентал".

С поставянето на новите съоръжения се цели подобряване на организацията на движението, повишаване на безопасността и осигуряване на по-добри условия за придвижване както на автомобилите, така и на пешеходците.
Инвестицията е част от плановите дейности по модернизиране на пътната инфраструктура и подобряване на транспортната свързаност, осъществявани от Община Несебър. Светофарната уредба при хотелите „Континентал" е завършващ елемент към значителния инфраструктурен проект, включващ разширяване на кръстовищния подход, който свързва кв. „Пясъците" – Слънчев бряг – запад и ул. „Първа" и изграждане на нова улична мрежа в квартала.

С реализирането на тези дейности и допълнителните мерки за организация на движението общината продължава да надгражда изградената инфраструктура, съобразявайки я с нарастващия автомобилен трафик и потребностите на жителите и гостите на Несебър.

Светофарните уредби ще са на възлови места по улицата, която е като стана като писта след ремонта на общината..
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората