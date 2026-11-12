Министерство на правосъдието: Неверни и манипулативни са твърденията за съкращаване на магистрати

По повод статия в сайта Lex.bg под заглавие „Правителството иска 10% съкращения на щата в съдебната власт и пита колко магистрати не са несменяеми“ от 12 ноември 2026 г. и цитирано в нея твърдение на председателя на бюджетната комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Стефан Петров за изпратено писмо от министъра на правосъдието с искане за „информация за броя на магистратите без статут на несменяемост във връзка със залегналото в проектобюджета за 2027 г. изискване за съкращаване на 10% от щатната численост в съдебната система“, Министерството на правосъдието заявява, че подобни искания в този контекст не са били отправяни към ВСС.

В рамките на обсъжданията на бюджетната процедура не е изисквана информация за магистрати и съдебни служители, които да бъдат съкращавани. Цитираните думи на г-н Стефан Петров „може да предложат да съкратим живи назначени магистрати, което ще доведе до колапс на съдебната система“ са манипулативни, подвеждащи и неверни.

Министърът на правосъдието няма правомощията да „съкращава“ съдии, прокурори, следователи и съдебни служители.

От Министерството на правосъдието са изпращани две писма до ВСС с искане за предоставяне на информация във връзка с предложените от министерството изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които към настоящия момент са публикувани за обществено обсъждане, както и с оглед бъдещите действия за изпълнение на правителствената програма в раздел Правосъдие. Те по никакъв начин не се отнасят до числеността на заетите в съдебната система с оглед съкращаване на щатни бройки на магистрати и съдебни служители.

Министърът на правосъдието Николай Найденов отправя покана към представляващия ВСС, председателя на ВКС, и.ф. председателя на ВАС, и.ф. главен прокурор, както и председателите на Национално сдружение на съдебните служители и на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, за среща в понеделник, 16 ноември 2026 г., за конструктивно обсъждане на въпросите, свързани с възнагражденията на магистратите и съдебните служители.

Приложение: