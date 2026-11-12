Румънски камион влезе в насрещното и се заклещи между две къщи в Казанлък

Тежкотоварен камион с румънска регистрация блокира движението по ул. „Тюлбенска" в Казанлък днес следобед, след като шофьорът навлязъл в насрещното платно около 15 ч. Маневрата се оказала неуспешна заради тесния участък на улицата.

снимка: Фейсбук група "Забелязано в Казанлък"

В опит да премине, камионът закачил и повредил покрива на старата сграда, позната на местните като „Яхната". В момента тежката машина е заклещена между сградата и пътното платно, без възможност да продължи нито напред, нито назад. Движението в района е блокирано, съобщава БНТ.

Предстои сложна операция по изтеглянето на камиона с румънска регистрация. Според очевидци освобождаването му може да доведе до допълнителни щети по фасадата и покривната конструкция на сградата, преди улицата отново да бъде отворена за движение.